В Запорожье местный за деньги высылал врагу фото размещения военных в городе
3 марта 2022 , 11:56Читати новину українською
Источник:СБУ
Оккупационные войска России ведут коварную войну против Украины, переманивая в свои ряды предателей. Одного из таких уличили в Запорожье.
Предатель фотографировал укрепление украинских военных
В СБУ сообщили, что в Запорожье был задержан местный житель, который за деньги согласился помочь врагу.
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Сообщается, что предатель Украины фотографировал для оккупантов укрепления украинских военных в Запорожье. Полученные фотографии он отправлял российским кураторам.
Государственная измена – одно из самых тяжких преступлений, поэтому каждый предатель будет наказан лишением свободы!
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