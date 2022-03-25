На Запорожье мошенница обманула 20 человек, которые хотели купить амуницию для военных
Источник:фейсбук Киберполиции
Во время войны участились случаи мошенничества под предлогом продажи военной амуниции. Одну из таких схем разоблачили на Запорожье.
Киберполиция задержала там женщину, занимавшуюся этим видом мошенничества. Фигурантка оказалась 24-летней жительницей села Петровское.
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Женщина размещала в социальных сетях объявления о продаже товаров для военных – перчаток, наколенников, разгрузочных жилетов и т.д. Впрочем, как только получала подписку от клиентов, исчезала.
От заказчиков она получала подписку в размере 200 – 800 гривен на банковскую карту, после оплаты некоторое время поддерживала связь с покупателями, однако в итоге блокировала.
Таким образом злоумышленница обманула более 20 граждан, которые хотели приобрести амуницию для украинских военных.
Следователи Запорожского районного управления полиции открыли уголовное производство.
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