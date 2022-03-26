В Запорожье начали прибывать автобусы с мариупольцами, которые двое суток блокировал оккупант

В Запорожской области начали прибывать эвакуационные автобусы с жителями Мариуполя. Несмотря на договоренности, оккупанты двое суток блокировали их на блокпостах.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко. Он отметил, что автобусы уже доезжают в Запорожье.

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В Запорожье начали прибывать автобусы с мариупольцами

По его словам, более 4 000 мариупольцев были вынуждены практически жить в поле, потому что орки нарушили договоренности и держали их на блокпостах.

Впрочем, людям удалось вырваться и сейчас они уже на подконтрольной Украине территории.

Мариупольцы из эвакуационной колонны, которая двое суток блокировалась оккупантами, уже прибывают в Запорожье,

– написал Тимошенко.

Он поблагодарил волонтеров, которые кормили и помогали людям, а также водителям, которые уже третьи сутки за рулем.

Тимошенко подчеркнул, что автобусы уже доезжают в Запорожье, где всем эвакуированным будет предоставлена ​​необходимая помощь.

Смотрите видео:

Следует заметить, что в Мариуполе ситуация остается сложной. Российские оккупанты продолжают разрушать город с помощью всех видов вооружений.

Обратите внимание, эвакуация из Мариуполя на фоне разрушенного города и под обстрелами: смотрите видео