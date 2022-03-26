В Запорожье начали прибывать автобусы с мариупольцами, которые двое суток блокировал оккупант
Источник:телеграмм Кирилла Тимошенко
В Запорожской области начали прибывать эвакуационные автобусы с жителями Мариуполя. Несмотря на договоренности, оккупанты двое суток блокировали их на блокпостах.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко. Он отметил, что автобусы уже доезжают в Запорожье.
Смотрите также Город-руина, город-трагедия: как выглядит Мариуполь после "освобождения" Путина
В Запорожье начали прибывать автобусы с мариупольцами
По его словам, более 4 000 мариупольцев были вынуждены практически жить в поле, потому что орки нарушили договоренности и держали их на блокпостах.
Впрочем, людям удалось вырваться и сейчас они уже на подконтрольной Украине территории.
Мариупольцы из эвакуационной колонны, которая двое суток блокировалась оккупантами, уже прибывают в Запорожье,
– написал Тимошенко.
Он поблагодарил волонтеров, которые кормили и помогали людям, а также водителям, которые уже третьи сутки за рулем.
Тимошенко подчеркнул, что автобусы уже доезжают в Запорожье, где всем эвакуированным будет предоставлена необходимая помощь.
Смотрите видео:
Следует заметить, что в Мариуполе ситуация остается сложной. Российские оккупанты продолжают разрушать город с помощью всех видов вооружений.
Обратите внимание, эвакуация из Мариуполя на фоне разрушенного города и под обстрелами: смотрите видео