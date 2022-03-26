Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко. Він зауважив, що автобуси вже доїжджають до Запоріжжя.
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У Запоріжжя почали прибувати автобуси з маріупольцями
За його словами, понад 4 000 маріупольців були змушені практично жити у полі, бо орки порушили домовленості й тримали їх на блокпостах.
Втім, людям вдалося вирватися, й зараз вони вже на підконтрольній Україні території.
Маріупольці з евакуаційної колони, яка дві доби блокувалась окупантами, вже прибувають до Запоріжжя,
– написав Тимошенко.
Він подякував волонтерам, які годували і допомагали людям, а також водіям, які вже третю добу за кермом.
Тимошенко підкреслив, що автобуси вже доїжджають до Запоріжжя, де всім евакуйованим буде надано необхідну допомогу.
Дивіться відео:
Слід зауважити, у Маріуполі ситуація залишається складною. Російські окупанти продовжують руйнувати місто за допомогою усіх видів озброєнь.
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