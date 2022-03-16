В Запорожье ночью прогремел взрыв: его происхождение устанавливают
16 марта 2022 , 07:37Читати новину українською
Источник:телеграм Анатолия Куртева
В Запорожье ночью 16 марта раздался взрыв. Пока неизвестно, что это было.
Звуки взрыва были на одной из железнодорожных станций, сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
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Не распространяйте кадры взрыва
На месте уже работают соответствующие службы. Власти просят людей не паниковать и не распространять фото и видео в соцсетях.
Напомним, сегодня ночью почти в каждой области объявили воздушную опасность. Однако в Запорожье тревоги не было.