В Запорожье ночью прогремел взрыв: его происхождение устанавливают

В Запорожье ночью 16 марта раздался взрыв. Пока неизвестно, что это было.

Звуки взрыва были на одной из железнодорожных станций, сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

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Не распространяйте кадры взрыва

На месте уже работают соответствующие службы. Власти просят людей не паниковать и не распространять фото и видео в соцсетях.

Напомним, сегодня ночью почти в каждой области объявили воздушную опасность. Однако в Запорожье тревоги не было.

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