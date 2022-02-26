В Запорожье объявили тревогу
26 февраля 2022 , 22:51Читати новину українською
Источник:Запорожский городской совет
В Запорожье раздаются системы оповещения. Всем горожанам следует немедленно перейти в укрытия.
Тревогу объявили около 22:40. Покидать укрытие можно лишь после оповещения о безопасности.
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Отметим, несколько минут до того сирены зазвучали в Нежине. Мэр города Александр Кодола заявил, что наибольший риск наблюдается в районе Гуньки и на улице Прилуцкой.
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