В Запорожье объявили тревогу

В Запорожье раздаются системы оповещения. Всем горожанам следует немедленно перейти в укрытия.

Тревогу объявили около 22:40. Покидать укрытие можно лишь после оповещения о безопасности.

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Отметим, несколько минут до того сирены зазвучали в Нежине. Мэр города Александр Кодола заявил, что наибольший риск наблюдается в районе Гуньки и на улице Прилуцкой.

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