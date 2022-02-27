В Запорожье звучит сигнал тревоги. Всех жителей города призывают немедленно отправляться в укрытие.

Об этом сообщил в 8 часов утра секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев. Все укрытия Запорожья по этой ссылке.

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Незадолго до этого была другая тревога

Это уже вторая тревога за несколько часов. Сирены в городе запустились через час после того, как люди вышли из укрытий.

Кстати, накануне Автодор эмоционально обратился к российским оккупантам. Их предупредили о летальных исходах нападения на город. "Оккупант, если на Запорожском мосту будет хоть царапина, тебя отправят к предкам немедленно!", – написали горожане.

Как действовать в случае сигнала тревоги / Изображение Центра стратегических коммуникаций

Читайте текст сообщения Анатолия Куртева:

Спускайтесь в укрытие как можно скорее!!!