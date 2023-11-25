В Энергодаре ликвидировали коллаборанта: его переехал российский БТР

На временно оккупированной территории Запорожской области был ликвидирован еще один коллаборант. Интересно, что предателя переехал вражеский БТР.

Оккупанты продолжают ликвидировать своих же военных и коллаборантов. Об этом в эфире телемарафона сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает 24 Канал.

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Коллаборанта убили сами же оккупанты

Мэр рассказал, что в пятницу, 24 ноября, был ликвидирован один из коллаборантов на территории временно оккупированного Энергодара.

Предателя, согласившегося сотрудничать с врагом, переехал также вражеский БТР. Поэтому враг помогает нам, ликвидируя своих коллаборантов и захвативших власть на временно оккупированных территориях,

– подчеркнул Иван Федоров.

Также городской голова добавил, что в целом эта неделя для врага некомфортна, потому что после взрывов, которые происходили 2 дня назад в Джанкое до сих пор закрыт пункт перехода на Чонгаре.

Агрессор не может восстановить сообщение между временно оккупированной частью Херсонской области и временно оккупированным Крымом.

Кстати, не менее 10 взрывов прогремело возле Джанкоя. Что-то произошло на вражеской военной базе, заметил Федоров.

"Поэтому продолжается ликвидация врага. И мы верим нашим героическим Вооруженным Силам Украины, что они приближают освобождение наших людей и наших территорий", – подчеркнул городской голова.

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