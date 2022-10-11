Об этом рассказал корреспондент 24 каналу из Запорожья. Ранее сообщалось, что 11 октября в Запорожье снова раздались взрывы.

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ВСУ дают отпор врагу

Корреспондент из Запорожья отметил, что ВСУ дают отпор врагу на фронте. Россияне пытались атаковать наши позиции в районе Гуляйполя. Получили из тяжелых калибров и с потерями отступили. Штурмы были неудачными. Наши военные имеют локальные успехи. В частности, под Пологами удалось расширить свои территории.

Одним словом, продолжаются там бои и артиллерийские перестрелки,

– заметил он.

На Запорожье могут направить много техники

По словам корреспондента, в связи с повреждением Крымского моста, оккупанты планируют перевезти грузы и технику в Запорожье с помощью железной дороги и автомобильных путей.

"Итак, у нашей артиллерии и РСЗО будет больше целей и можно ожидать больше "хлопка", – подчеркнул корреспондент.

Корреспондент из Запорожья о том, что оккупанты планируют перебросить технику на Запорожье: смотрите видео

Российские пропагандисты сообщают об уничтожении иностранных наемников

Он продолжил, что российские пропагандисты в своих информационных помойках сообщают об уничтожении иностранных наемников НАТО. Им неприятно, что они терпят поражение от украинцев. Пропагандисты говорят, что Киев собрал на линии столкновения в Запорожской области иностранных наемников из более чем 30 стран, однако их база и 160 наемников в Запорожье были ликвидированы.

Это все влажные мечты. Им очень хочется, чтобы здесь было больше иностранцев. Иначе их не устраивает, что им дают "прикурить" и они убегают и гибнут от метких выстрелов наших ребят,

– подчеркнул корреспондент.

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