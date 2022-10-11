Про це розповів кореспондент 24 каналу із Запоріжжя. Раніше повідомлялось, що 11 жовтня в Запоріжжі знову пролунали вибухи.
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ЗСУ дають відсіч ворогу
Кореспондент із Запоріжжя зазначив, що ЗСУ дають відсіч ворогу на фронті. Росіяни намагались атакувати наші позиції в районі Гуляйполя. Отримали з важких калібрів і з втратами відступили. Штурми були невдалими. Наші військові мають локальні успіхи. Зокрема, під Пологами вдалось розширити свої території.
Одним словом, тривають там бої й артилерійські перестрілки,
– зауважив він.
На Запоріжжя можуть спрямувати багато техніки
За словами кореспондента, у зв'язку з пошкодженням Кримського мосту, окупанти планують перевезти вантажі й техніку на Запоріжжя за допомогою залізниці й автомобільних шляхів.
"Тож, у нашої артилерії і РСЗВ буде більше цілей і можна очікувати більше "бавовни", – наголосив кореспондент.
Кореспондент із Запоріжжя про те, що окупанти планують перекинути техніку на Запоріжжя: дивіться відео
Російські пропагандисти повідомляють про знищення іноземних найманців
Він продовжив, що російські пропагандисти у своїх інформаційних помийках повідомляють про знищення іноземних найманців НАТО. Їм неприємно, що вони зазнають поразок від українців. Пропагандисти кажуть, що Київ зібрав на лінії зіткнення в Запорізькій області іноземних найманців з понад 30 країн, однак їхня база та 160 найманців у Запоріжжі були ліквідовані.
Це все вологі мрії. Їм дуже хочеться, щоб тут було більше іноземців. Інакше їх не влаштовує, що їм дають "прикурити" й вони тікають та гинуть від влучних пострілів наших хлопців і дівчат,
– підкреслив кореспондент.
Новини Запоріжжя: останні події
- Російські загарбники знову обстріляли Запоріжжя 11 жовтня. На жаль, внаслідок ворожої атаки є загиблий та постраждалі.
- Близько 2 ночі 10 жовтня російські загарбники вкотре цинічно атакували Запоріжжя. Окупанти випустили по території міста 7 ракет та вщент знищили під'їзд однієї з 5-поверхівок.
- Російські окупанти продовжують нещадно обстрілювати Запоріжжя. Внаслідок одного з таких обстрілів постраждав футболіст місцевої команди Металург Данило Кравчук, а його батько загинув.