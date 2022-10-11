Про це розповів кореспондент 24 каналу із Запоріжжя. Раніше повідомлялось, що 11 жовтня в Запоріжжі знову пролунали вибухи.

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ЗСУ дають відсіч ворогу

Кореспондент із Запоріжжя зазначив, що ЗСУ дають відсіч ворогу на фронті. Росіяни намагались атакувати наші позиції в районі Гуляйполя. Отримали з важких калібрів і з втратами відступили. Штурми були невдалими. Наші військові мають локальні успіхи. Зокрема, під Пологами вдалось розширити свої території.

Одним словом, тривають там бої й артилерійські перестрілки,

– зауважив він.

На Запоріжжя можуть спрямувати багато техніки

За словами кореспондента, у зв'язку з пошкодженням Кримського мосту, окупанти планують перевезти вантажі й техніку на Запоріжжя за допомогою залізниці й автомобільних шляхів.

"Тож, у нашої артилерії і РСЗВ буде більше цілей і можна очікувати більше "бавовни", – наголосив кореспондент.

Кореспондент із Запоріжжя про те, що окупанти планують перекинути техніку на Запоріжжя: дивіться відео

Російські пропагандисти повідомляють про знищення іноземних найманців

Він продовжив, що російські пропагандисти у своїх інформаційних помийках повідомляють про знищення іноземних найманців НАТО. Їм неприємно, що вони зазнають поразок від українців. Пропагандисти кажуть, що Київ зібрав на лінії зіткнення в Запорізькій області іноземних найманців з понад 30 країн, однак їхня база та 160 найманців у Запоріжжі були ліквідовані.

Це все вологі мрії. Їм дуже хочеться, щоб тут було більше іноземців. Інакше їх не влаштовує, що їм дають "прикурити" й вони тікають та гинуть від влучних пострілів наших хлопців і дівчат,

– підкреслив кореспондент.

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