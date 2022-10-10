Будинок розташований у центрі міста – неподалік від попереднього місця обстрілу. Про це 24 каналу розповів кореспондент з Запоріжжя.
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Росія випустила 7 ракет по Запоріжжю
На місці російської атаки в Запоріжжі працювали всі необхідні служби. На жаль, число загиблих та поранених мешканців міста постійно збільшується.
Вже є двоє загиблих та 23 поранених, але завали продовжують розбирати й ці цифри можуть зростати,
– повідомив кореспондент.
Одна з 7 випущених ракет вибухнула на центральній площі міста та повибивала шибки у будинках, які стоять навколо. Ще одна ракета впала на території місцевої гімназії, але не розірвалася й сапери її знешкоджуватимуть. До того ж росіяни поцілили в дитячий садок середмістя, спричинивши значні руйнування.
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У місті були проблеми з електро- та водопостачанням
Через ці удари у місті були проблеми з електропостачанням та в деяких районах – з водопостачанням. Зараз енергопостачання відновили, але на певних маршрутах був зупинений рух тролейбусів,
– зауважив кореспондент.
Крім того, з 12 до 14 години 10 жовтня не працювала Дніпровська ГЕС. Про причини наразі не повідомляли, ймовірно, вони також пов'язані з ворожим обстрілом.
Водночас триває розбір завалів на багатоповерхівці в спальному районі, куди ракета поцілила напередодні. Повідомляється про 14 загиблих та 74 поранених внаслідок атаки окупантів.
Додамо, що вночі 9 жовтня окупанти також завдали удару по Запоріжжю, випустивши з Ту-22М3 4 крилаті ракети Х-22 та 2 керовані авіаційні ракети Х-59 із Су-35. Окрім того, загарбники випустили 16 ракет із ЗРК С-300.