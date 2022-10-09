Окупанти атакували Запоріжжя, випустивши по місту понад 20 ракет різного типу, пише 24 канал. Унаслідок обстрілу будинки, які постраждали, більше не придатні для життя.

До теми Росіяни вдарили багатьма ракетами по Запоріжжю: все, що відомо про атаку

У Запоріжжі обвалився аварійний будинок, який обстріляв ворог

Зокрема, на кадри потрапив момент, як обвалюється будинок, який обстріляли російські військові. Аварійний будинок продовжив руйнуватися після обстрілу.

На відео, яке опублікували в мережі, помітно, як обвалився верхній поверх.

У Запоріжжі обвалився аварійний будинок: відео

Слід зазначити, що в Офісі генпрокурора інформували, що під час пошуків людей обвалилась частина будівлі, яка постраждала від ракетного удару окупантів.

Йдеться про будинок, в якому через обстріл було зруйновано під'їзд. За словами жінки, яку врятували, під завалами могли залишатися люди.

Глава Запорізької ОВА Олександр Старух ввечері 9 жовтня повідомив, що в Запоріжжі продовжують розбір завалів після ракетного обстрілу. За його словами, під завалами досі можуть бути люди.

Ракетний обстріл Запоріжжя: що відомо

Окупанти в ніч проти 9 жовтня вкотре за останні дні обстріляти Запоріжжя. Росіяни випустили 4 крилаті ракети Х-22 та 2 керовані авіаційні ракети Х-59. Також війська агресора вдарили по Запоріжжю 16 ракетами із ЗРК С-300.

Відомо, що внаслідок обстрілу загинуло щонайменше 13 людей – 5 жінок, 7 чоловіків та 1 дитина. Водночас медики борються за життя 50 людей, серед яких 11 дітей. Ще 39 осіб на амбулаторному лікуванні.

Восени окупанти вже декілька разів потужно обстріляли Запоріжжя. Наприклад, 6 жовтня російські військові завдали ракетного удару, внаслідок чого загинули 20 мирних жителів. Також 30 вересня ворог вдарив по гуманітарній колоні, через що загинули 32 людини.

Унаслідок останніх обстрілів Запоріжжя загинуло 65 людей. Водночас на вільній території Запорізької області протягом останніх днів обстріли Росії забрали життя 42 людей.

Дізнайтесь більше – Росія вночі ракетами накрила Запоріжжя: дивіться відео