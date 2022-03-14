В Запорожье приехали первые жители Мариуполя, которые смогли эвакуироваться своими силами
Источник:телеграм Александра Старуха
Украинцы продолжают эвакуироваться из городов, которые активно обстреливают российские оккупанты. В Запорожье прибыли первые мариупольцы, выехавшие на собственных машинах.
В результате вражеских обстрелов гибнут мирные жители, в том числе дети. Поэтому люди вынуждены покидать свои дома и убегать от ужасов войны.
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Первые беженцы из Мариуполя уже прибыли в Запорожье
В Запорожье прибыли первые жители Мариуполя, которым удалось эвакуироваться собственным транспортом.
В областном гуманитарном штабе поисковиков приюта встречают специалисты хаба, волонтеры, представители социальных служб, психолог,
– отметил председатель Запорожской ОВА Александр Старух.
Беженцам оказывают всю необходимую помощь – они получают безопасные убежища и еду. По словам Старуха, он держит этот процесс под личным контролем.
Смотрите фото из гуманитарного штаба в Запорожье / Фото Александра Старуха
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