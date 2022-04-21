На Запорожье продолжаются бои в Пологовском районе: ВСУ оказывают достойное сопротивление

В Пологовском районе на Запорожье идут бои. ВСУ достойно держат оборону и оказывают сопротивление оккупантам.

Боевые действия продолжаются в направлении Пологи – Гуляйполе. Об этом сообщили в Запорожской ОВА 21 апреля.

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На Запорожском направлении враг ведет обстрелы позиций наших войск. Бои идут в Пологовском районе в направлении Пологи – Гуляйполе. Силы обороны Запорожского края продолжают оказывать достойное сопротивление,

– говорится в сообщении.

К слову, из-за вражеских обстрелов произошли 2 пожара в Орехове. К счастью, никто не пострадал. Возгорание уже локализовали спасатели.

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