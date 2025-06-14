На Запорожье работает ПВО: враг атакует дронами

В ночь на 14 июня оккупанты атакуют Украину БпЛА. В Запорожской области прогремели взрывы.

Об атаке на Запорожье 24 Канал сообщает со ссылкой на сообщение от главы ОВА Ивана Федорова.

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Атака дронов на Запорожье

В ночь на 14 июня россияне запустили по Украине дроны, из-за чего в части областей объявили воздушную тревогу. На Запорожье она прозвучала в 1:34. Через несколько минут стало известно об обстреле.

Работает наша ПВО. До отбоя оставайтесь в безопасных местах,

– написал глава ОВА.

Впоследствии Иван Федоров уточнил, что в Запорожской области раздаются взрывы. Пока что деталей о последствиях атаки не сообщают.

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Напомним, враг регулярно атакует Запорожскую область БпЛА и ракетами. В частности, 9 июня россияне запустили по области КАБы. В результате удара пострадали два человека. Кроме того, были повреждены частные дома в одном из районов города, а также труба газоснабжения.