В Запорожье объявили о тревоге. Жители города должны как можно быстрее добраться до укрытий.

В Запорожье раздаются сирены. Жителей города просят скорее идти к ближайшим укрытиям и находиться там, пока не объявят отбой тревоги.

Это важно В результате обстрелов телебашни погибли 5 человек, еще 5 – ранены

Во время сирены нужно быстро добраться к укрытиям и помочь старикам и детям.

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