На Запорожье разоблачили предателя, который информировал оккупантов

В городе Вольнянск Запорожской области полиция разоблачила информатора российских оккупантов. 52-летний предатель изучал, где расположены силы и средства ВСУ.

СБУ задержала пособника оккупанта 20 марта. Информацию, которую он получал, посылал оккупантам.

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У предателя обнаружили банковские карты, средства связи и средство для передвижения,

– говорится в сообщении полиции.

Там отмечают, что все материалы дела передадут СБУ, чтобы там приняли соответствующее процессуальное решение.

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