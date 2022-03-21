На Запорожье разоблачили предателя, который информировал оккупантов
21 марта 2022 , 08:26Читати новину українською
Источник:Национальная полиция Украины
В городе Вольнянск Запорожской области полиция разоблачила информатора российских оккупантов. 52-летний предатель изучал, где расположены силы и средства ВСУ.
СБУ задержала пособника оккупанта 20 марта. Информацию, которую он получал, посылал оккупантам.
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У предателя обнаружили банковские карты, средства связи и средство для передвижения,
– говорится в сообщении полиции.
Там отмечают, что все материалы дела передадут СБУ, чтобы там приняли соответствующее процессуальное решение.
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