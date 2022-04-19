На Запорожье российские оккупанты похитили уже 155 мирных людей

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что оккупанты массово похищают жителей Запорожской области.

По словам Людмилы Денисовой, на вечер 18 апреля 2022 года в Запорожской области зарегистрировано 155 фактов похищения гражданских лиц российскими военными.

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Кроме того, она отметила, что 86 заложников уже освобождены, однако в плену остается еще 69 человек.

Что известно о похищенных:

34 представителя местных властей (освобождено 24),

14 предпринимателей (освобождено 6),

12 руководителей предприятий, учреждений, организаций (освобождено 5),

3 адвоката (освобождено 2),

2 журналиста (освобождены).

Людмила Денисова добавила, что 18 апреля оккупанты похитили 2 полицейских и спасателя.

"Также в Мелитополе в больницу под конвоем российских военных доставили пленного солдата ВСУ. По информации пресс-секретаря Запорожской ОВА, военнослужащего "пытали и издевались над ним так, что он попытался порезать себе вены". Врачам пришлось оперировать бойца под дулами автоматов", – сообщила Денисова.

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