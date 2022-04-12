На Запорожье российские оккупанты угнали спецавтомобили из медучреждений и школьный автобус

Российские оккупанты похитили с Бильмацкой подстанции экстренной скорой медицинской помощи 2 спецавтомобиля и школьный автобус в Пологовском районе.

Угон специализированного транспорта

В ведомстве сообщили, что, по данным следствия, 9 апреля вооруженные российские оккупанты проникли на территорию Бильмацкой подстанции экстренной скорой медицинской помощи, откуда угнали два автомобиля специального медицинского транспорта.

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Также 11 апреля оккупанты угнали автобус ISUZU, который был на территории учреждения в Пологовском районе. Кроме того, военные страны-агрессора продолжают угонять автомобили у граждан на оккупированных территориях Запорожской области.

Угон другого транспорта в Запорожье

9 апреля 2022 года россияне угнали два грузовика с прицепом, принадлежавших жителю Пологов.

В конце марта 2022 года на въезде в оккупированный Энергодар, угрожая водителю огнестрельным оружием, оккупанты угнали автомобиль с медикаментами, которые везли в аптеки города. Общая стоимость похищенных лекарств составляет около 370 тысяч гривен.

По фактам завладения военнослужащими России транспортными средствами и за разбой открыли уголовные производства.

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