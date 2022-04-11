На Запорожье происходили случаи, как в Буче, – глава ОВА

В Запорожской области были случаи, подобные зверствам в Буче. Однако, вероятно, в меньшем масштабе.

В селах на линии столкновения у нас ощутимые потери среди мирного населения. Об этом рассказал глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Важно Окапываются около Мелитополя: россияне боятся, что скоро придется отдать город

Он добавил, что многие люди думали, что пересидят. Это имело плохие последствия.

Оккупанты запугивают

По словам Старуха, тактика захватчиков ясна. Они запугивают, пытаются взять под контроль систему управления и ведут свою пропаганду, мол, "людей бросили".

Чиновник рассказал, что в Мелитополе давно выключили наше телевидение. Россияне уже давят на учителей и тех, кто технически обеспечивает функционирование города.

Кстати – Захваченных мелитопольцев вывозят в крымское СИЗО: ситуация в Запорожье 11 апреля: