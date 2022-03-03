Запорожье – тревога: все немедленно в укрытие

В Запорожье объявили воздушную тревогу. Жители города должны уйти в укрытие.

В Запорожье раздаются сирены. Тревога началась в 21.23.

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Срочно! Идите к ближайшим к вам укрытиям и пребывайте там,

– говорится в сообщении о тревоге.

Напоминаем, что выходить из укрытия можно только после отбоя.

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