Запорожье – тревога: все немедленно в укрытие
3 марта 2022 , 21:27Читати новину українською
Источник:Суспільне Запоріжжя
В Запорожье объявили воздушную тревогу. Жители города должны уйти в укрытие.
В Запорожье раздаются сирены. Тревога началась в 21.23.
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Срочно! Идите к ближайшим к вам укрытиям и пребывайте там,
– говорится в сообщении о тревоге.
Напоминаем, что выходить из укрытия можно только после отбоя.
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