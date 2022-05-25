На Запорожье украинский защитник второй раз за месяц сбил вражеский самолет: на этот раз Су-25

Украинские военные уже неоднократно доказали, что могут сбивать российские самолеты даже с вооружения советского образца. Некоторым это удается даже дважды.

Российские оккупанты решили активно использовать авиацию при наступлении в Запорожской области. Впрочем, наши воины наносят российской армии потери на всех направлениях и готовы к любым изменениям оперативной обстановки.

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Два самолета в месяц

Именно в Запорожской области нацгвардеец в одном из районов выполнения задания сбил российский штурмовик Су-25 "Грач". Случилось это 23 мая.

Особенность этого случая заключается в том, что этот военнослужащий уже второй раз за этот месяц сбивает самолет россиян, чем наносит значительные потери российской оккупационной армии.

Как сообщили в Национальной гвардии Украины, это военнослужащий срочной службы. А сбил он российский военный самолет с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса Игла, разработанного еще в советские времена.

Как украинцы сбивают российские самолеты "Иглой"

Случай на Запорожье – не первый за время войны, которую начала Россия, когда украинские защитники сбивают вражескую авиацию "Иглой". Самый известный случай – когда в начале марта мобилизованный работник "Укрпочты" Сергей Чижиков благодаря этому ПЗРК сбил вражеский Су-35. Стоимость такого самолета от 40 до 65 миллионов долларов (в зависимости от модификации). А ПЗРК "Игла" стоит от 40 до 60 тысяч долларов.

Еще один российский самолет с ПЗРК "Игла" сбил старший матрос Дмитрий Томилов. Он сбил вражеский Су-34. За мужество и героизм министр обороны Украины Дмитрий Резников наградил военнослужащего именным огнестрельным оружием.

Сбитая российская авиация

Россия активно использовала авиацию в войне против Украины, считая, что им удалось снизить украинскую систему противовоздушной обороны. Но это оказалось не так. И за время войны по состоянию на 24 мая украинские военные сбили 205 вражеских самолетов. Также было уничтожено 170 российских военных вертолетов

Украинские бойцы активно уничтожают и российские беспилотники оперативно-тактического уровня. Именно благодаря им оккупанты разведывают территорию и корректируют огонь артиллерии. Таких уничтоженных беспилотников уже 480.

Силы ПВО сбивают и крылатые ракеты, которые враг выпускает по украинским городам. За время войны – как минимум 112 сбитых вражеских ракет.

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