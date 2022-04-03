На Запорожье уничтожили около 50 российских оккупантов

Украинские военные продолжают уничтожать российских наемников. Так, в Запорожье почти 50 оккупантов присоединились к рядам "двухсотых".

Как сообщили в Запорожской ОВА, украинские военные постоянно обезвреживают врага. Около 50 российских солдат уже не смогут самостоятельно добраться до России.

Читайте также ВСУ захватили еще один поврежденный российский "Солнцепек"

На Запорожье обезвредили около 50 оккупантов

Так, подразделения Сил обороны Запорожского края уничтожили 48 российских наемников. Еще 21 вражеский военнослужащий был ранен. Также они вывели из строя 9 боевых бронированных машин.

В то же время, российские наемники все еще обстреливают мирные села и городки в Пологовском районе области. Они размещают свое вооружение и военную технику возле жилых домов. Также издеваются над мирным населением и занимаются мародерством.

Обстреливали жилые дома также в Орехове. В результате этого загорелись два жилых здания. Что касается Мелитополя, то там оккупанты терроризируют местное население. Они разгоняют людей, которые приходили записаться в эвакуационные конвои, чтобы покинуть Запорожье.

К теме – Утренняя сводка Генштаба за 3 апреля – смотрите видео: