Як повідомили у Запорізькій ОВА, українські військові невпинно знешкоджують ворога. Майже 50 російських солдатів уже не зможуть самостійно дістатися до Росії.

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На Запоріжжі знешкодили майже 50 окупантів

Так, підрозділи Сил оборони Запорізького краю знищили 48 російських найманців. Ще 21 ворожого військовослужбовця поранили. Також вони вивели з ладу 9 бойових броньованих машин.

Водночас російські найманці все ще обстрілюють мирні села та містечка у Пологівському районі області. Вони розміщують своє озброєння та військову техніку біля житлових будинків. Також знущаються з мирного населення та займаються мародерством.

Обстрілювали житлові будинки також в Оріховому. Внаслідок цього загорілися дві житлові будівлі. Що стосується Мелітополя, то там окупанти тероризують місцеве населення. Вони розганяють людей, які приходили записатися до евакуаційних конвоїв, щоб покинути Запоріжжя.

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