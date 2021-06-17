В Запорожье на водителя составили рекордные 109 админматериалов за год: что он сделал

На Запорожье водитель в течение года более 100 раз попал в поле зрения полиции из-за нарушения правил дорожного движения. Патрульные рассказали, что мужчина стал антирекордсменом.

В полиции посчитали админпротоколы горе-водителя в течение мая 2020 года – июня 2021 года, то есть фактически за последний год.

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На водителя составили более 100 админпротоколов

Запорожские патрульные рассказали, что на 30-летнего водителя Renault Megane составили 109 административных материалов в течение 12 месяцев:

составили 54 протокола за управление авто в состоянии опьянения;

вынесли 55 постановлений за управление автомобилем лицом, лишенным права управления.

Кстати, в полиции напомнили, что за управление авто в состоянии опьянения предусмотрена админответственность. Стоит вспомнить, что в марте 2021 года Верховная Рада ужесточила ответственность за управление авто в состоянии алкогольного опьянения.

В марте 2021 года водитель со Львовщины управлял авто в состоянии алкогольного опьянения. Ранее его уже лишали водительских прав за управление машиной в состоянии опьянения и дважды ловили нетрезвым за рулем. Когда водителя поймали в третий раз, выписали штраф в 71,4 тысячи гривен и должны конфисковать автомобиль.



Ответственность за управление авто в состоянии опьянения / инфографика 24 канала