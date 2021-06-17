У поліції порахували адмінпротоколи горе-водія протягом травня 2020 року – червня 2021 року, тобто фактично за останній рік.

До теми В Україні почали діяти нові штрафи за порушення дорожнього руху

На водія склали понад 100 адмінматеріалів

Запорізькі патрульні розповіли, що на 30-річного водія Renault Megane склали 109 адміністративних матеріалів протягом 12 місяців:

склали 54 протоколи за керування авто в стані сп'яніння;

винесли 55 постанов за керування автомобілем особою, позбавленою права керування.

До речі, у поліції нагадали, що за керування авто в стані сп'яніння передбачена адмінвідповідальність. Варто пригадати, що у березні 2021 року Верховна Рада посилила відповідальність за керування авто у стані алкогольного сп'яніння.

Зверніть увагу! У березні 2021 року водій зі Львівщини керував авто у стані алкогольного сп'яніння. Раніше його вже позбавляли водійських прав за керування машиною у стані сп'яніння та двічі "ловили" нетверезим за кермом. Коли водія впіймали втретє, виписали штраф у 71,4 тисячі гривень та мають конфіскувати автомобіль.



Відповідальність за керування авто у стані сп'яніння / Інфографіка 24 каналу