На Запорожье ВСУ уничтожили РСЗО, танк и 12 россиян

На Запорожском направлении ситуация остается напряженной, но находится под контролем ВСУ. Наши герои сумели еще чуточку ослабить врага.

За сутки существенных изменений в расположении сил на Запорожье не случилось. Впрочем, некоторые правки в количество противника наши защитники внесли.

К теме Мы не смогли сегодня, но это не значит, что не сможем завтра, – Верещук к жителям Херсона

Потери врага в Запорожье

Мастерские воины ВСУ ликвидировали 12 российских оккупантов, уничтожили танк и 4 бронированные машины. Также ВСУ сожгли 1 вражескую систему реактивного залпового огня и автомобиль.

Смотрите также – Уничтожат арсенал России, – Мезенцева заинтриговала серьезными договоренностями в Лондоне: видео