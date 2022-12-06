Экстренные отключения электроэнергии в Запорожской области ввели около 16:00 6 декабря. Все из-за превышения лимитов потребления.

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В Запорожской области экстренные выключения света

В Запорожьеоблэнерго предупредили, что продолжительность отключений увеличивается, а графики пока не действуют.

Как только ситуация стабилизируется, мы вернемся к почасовым стабилизационным отключениям,
– отметили в компании.

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Кратко о проблемах со светом в Украине: последние новости

  • 5 декабря оккупанты совершили уже восьмую массированную ракетную атаку по Украине. Под прицелом российских террористов снова энергетическая инфраструктура.
  • Самая сложная ситуация со светом, по данным Укрэнерго, на Одесчине и Киевщине. Из-за повреждения некоторых электростанций производство электроэнергии существенно снизилось. Чтобы сбалансировать энергосистему во всех регионах Украины, временно ввели аварийные отключения.
  • На восстановление объемов производства потребуется еще несколько суток. Все области получили лимиты потребления электроэнергии.
  • В ДТЭК рассказали, что после массированной ракетной атаки врага компании пришлось полностью остановить одно из энергетических предприятий.