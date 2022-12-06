Екстрені відключення електроенергії на Запоріжжі запровадили близько 16 години 6 грудня. Усе через значене перевищення лімітів споживання.

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На Запоріжжі екстрені вимкнення світла

В Запоріжжяобленерго попередили, що тривалість відключень збільшується, а укладені на ранок 6 грудня графіки погодинних вимкнень світла наразі не діють.

Щойно ситуація стабілізується, ми повернемося до погодинних стабілізаційних відключень,
– наголосили в компанії.

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Коротко про проблеми зі світлом в Україні: останні новини

  • 5 грудня окупанти здійснили вже восьму масовану ракетну атаку на Україну. Під прицілом російських терористів знову енергетична інфраструктура.
  • Найскладніша ситуація зі світлом, за даними Укренерго, наразі на Одещині та Київщині. Через ураження деяких електростанцій виробництво електроенергії суттєво знизилося. Аби збалансувати енергосистему у всіх регіонах України тимчасово запровадили аварійні відключення.
  • В Укренерго зазнали, що на відновлення обсягів виробництва потрібно ще декілька діб. Наразі всім областям доведели ліміти споживання електроенергії.
  • У ДТЕК розповіли, що після масованої ракетної атаки ворога компанії довелося повністю зупинити одне з енергетичних підприємств.