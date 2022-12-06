Екстрені відключення електроенергії на Запоріжжі запровадили близько 16 години 6 грудня. Усе через значене перевищення лімітів споживання.

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На Запоріжжі екстрені вимкнення світла

В Запоріжжяобленерго попередили, що тривалість відключень збільшується, а укладені на ранок 6 грудня графіки погодинних вимкнень світла наразі не діють.

Щойно ситуація стабілізується, ми повернемося до погодинних стабілізаційних відключень,

– наголосили в компанії.

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