На Запорожье жителей просят оперативно сообщать о похищениях людей россиянами

18 апреля 2022 , 17:38
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Источник:

Запорожская ОВА

Российские оккупанты похищают людей в Запорожской области. Поэтому местные власти просят население оперативно сообщать о таких случаях.

Своевременная фиксация похищений людей поможет их разыскать. Ведь власти знают не обо всех таких случаях.

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Следует тщательно фиксировать все случаи для дальнейшего поиска лиц. Близким нужно срочно писать заявление о факте исчезновения и обращаться в полицию,
– отметил глава ОВА Александр Старух.

Что известно о похищении людей в Запорожье

  • Россияне похитили 16-летнего Владислава Буряка, сына главы Запорожской районной государственной администрации Олега Буряка.
  • 13 апреля похитили председателя Новоуспеновского сельского совета.
  • 17 апреля – председателя Кирилловского поселкового совета Ивана Малеева. Поэтому ситуация в общине затруднена, но заместители и секретари работают.
  • В Приморской общине похитили фермера.

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Автор: Софія Мінджоса