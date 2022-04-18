На Запорожье жителей просят оперативно сообщать о похищениях людей россиянами

Российские оккупанты похищают людей в Запорожской области. Поэтому местные власти просят население оперативно сообщать о таких случаях.

Своевременная фиксация похищений людей поможет их разыскать. Ведь власти знают не обо всех таких случаях.

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Следует тщательно фиксировать все случаи для дальнейшего поиска лиц. Близким нужно срочно писать заявление о факте исчезновения и обращаться в полицию,

– отметил глава ОВА Александр Старух.

Что известно о похищении людей в Запорожье

Россияне похитили 16-летнего Владислава Буряка, сына главы Запорожской районной государственной администрации Олега Буряка.

13 апреля похитили председателя Новоуспеновского сельского совета.

17 апреля – председателя Кирилловского поселкового совета Ивана Малеева. Поэтому ситуация в общине затруднена, но заместители и секретари работают.

В Приморской общине похитили фермера.

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