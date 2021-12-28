Запорожец размахивал пистолетом на катке: не захотел доплачивать

Посетитель частного катка в Запорожье размахивал пистолетом из-за того, что не хотел доплачивать за пребывание на нем. Охранник развлекательного центра был вынужден воспользоваться тревожной кнопкой.

По свидетельствам очевидцев происшествия, нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В пункте централизованного наблюдения Управления полиции охраны в Запорожской области получили сигнал "Тревога" из развлекательного центра 26 декабря примерно в 21:00.

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Нарушитель угрожал охраннику

Группа реагирования прибыла по указанному адресу через 4 минуты. Охранник заведения сообщил, что один из посетителей вел себя неадекватно и угрожал ему пистолетом.

Правоохранители установили место пребывания нарушителя. При себе мужчина имел предмет, похожий на пистолет. Вещественное доказательство изъяли и направили на экспертизу.

После установления свидетелей и очевидцев инцидента, полицейские выяснили, что местный житель не согласился с тем, что его абонемент закончился раньше, чем он рассчитывал. Осуществлять доплату или покидать каток мужчина 1985 года рождения не намеревался.

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Возникла ссора, во время которой посетитель вытащил из кармана предмет, похожий на пистолет и начал угрожать им охраннику. Последний нажал кнопку срочного вызова полиции и скрылся в служебном помещении.

Что грозит запорожцу

По факту происшествия открыли уголовное производство по признакам статьи Уголовного кодекса Украины о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Начали досудебное расследование. Санкция по статье предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

В Запорожье мужчина размахивал пистолетом на катке: смотрите видео Нацполиции