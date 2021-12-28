За свідченнями очевидців події, порушник перебував у стані алкогольного сп'яніння. У пункті централізованого спостереження Управління поліції охорони в Запорізькій області отримали сигнал "Тривога" з розважального центру 26 грудня приблизно о 21:00.

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Порушник погрожував охоронцю

Група реагування прибула за вказаною адресою через 4 хвилини. Охоронець закладу повідомив, що один з відвідувачів поводив себе неадекватно та погрожував йому пістолетом.

Правоохоронці встановили місце перебування порушника. При собі чоловік мав предмет, схожий на пістолет. Речовий доказ вилучили та направили на експертизу.

Після встановлення свідків та очевидців інциденту, поліцейські з'ясували, що місцевий житель не погодився з тим, що його абонемент закінчився раніше, ніж він розраховував. Здійснювати доплату чи покидати ковзанку чоловік 1985 року народження не мав наміру.

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Виникла сварка, під час якої відвідувач витяг з кишені предмет, схожий на пістолет та почав погрожувати ним охоронцю. Останній натиснув кнопку термінового виклику поліції та сховався у службовому приміщенні.

Що загрожує запоріжцю

За фактом події відкрили кримінальне провадження за ознаками статті Кримінального кодексу України щодо незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Розпочали досудове розслідування. Санкція за статтею передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

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