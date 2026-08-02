На оккупированной Запорожской АЭС произошел 23-й блэкаут

Временно оккупированная Запорожская атомная электростанция 1 августа почти на два часа осталась без внешнего электроснабжения. Для поддержания систем безопасности пришлось запустить аварийные дизельные генераторы.

Об этом говорится в сообщении МАГАТЭ.

Что известно о блэкауте на ЗАЭС?

По информации агентства, станция почти на два часа лишилась последней действующей линии внешнего электроснабжения "Феросплавная-1".

Во время отключения электроэнергии работу критически важных систем обеспечивали аварийные дизельные генераторы. Они питали системы охлаждения реакторов и другие элементы, необходимые для поддержания ядерной безопасности. В МАГАТЭ отметили, что причина потери внешнего электроснабжения пока остается неизвестной.

Запорожская АЭС регулярно сталкивается с перебоями в электроснабжении после ее оккупации российскими войсками. В МАГАТЭ неоднократно подчеркивали, что потеря внешнего питания создает серьезные риски для ядерной безопасности станции.

К слову, Международное агентство по атомной энергии не имеет полного доступа к объекту, а станция работает в условиях критических проблем с электроснабжением, водоснабжением и нехваткой квалифицированного персонала, что создает дополнительные риски для ядерной безопасности.

Напомним, в ГУР заявили, что Россия превратила оккупированную Запорожскую АЭС в военную базу. По данным разведки, на территории станции размещены военная техника, склады боеприпасов, пулеметные позиции, ракетные комплексы и пункты управления дронами, а отдельные помещения заминированы.

Кроме того, военнослужащий ВСУ Егор Чечеринда заявил, что российские оккупанты оборудовали на территории Запорожской АЭС центры подготовки и боевые пункты операторов беспилотников. По его словам, оттуда запускают дроны "Молния-1" и "Молния-2" по Никополю, Марганцу и другим прифронтовым населенным пунктам Днепропетровской области. Он утверждает, что Россия использует атомную станцию в качестве прикрытия, рассчитывая, что Силы обороны Украины не будут наносить удары по стратегическому ядерному объекту.

Также известно, что Россия строит новую линию электропередачи вдоль трассы М18, чтобы подключить оккупированную Запорожскую АЭС к своей энергосистеме. По данным Greenpeace, строительство было почти завершено в мае, однако украинские удары по критической инфраструктуре, в частности по подстанции в Геническе, сорвали эти планы. В организации отмечают, что Кремль стремится использовать ЗАЭС для обеспечения оккупированных территорий и южных регионов России, а контроль над станцией создает серьезные риски для ядерной безопасности.