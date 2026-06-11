Об этом сообщили Укрэнерго и МАГАТЭ.

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Какова сейчас ситуация на Запорожской АЭС?

По данным энергетиков, около 21:00 во время воздушной тревоги, вызванной вражеским обстрелом, отключилась высоковольтная линия электропередачи, которая питает Запорожскую АЭС. В результате станция была вынуждена перейти на аварийное питание от дизель-генераторов.

В настоящее время специалисты не могут провести осмотр поврежденной линии из-за отсутствия безопасных условий для работы.

В МАГАТЭ подчеркнули, что работа станции только с одной внешней линией электропередачи делает ее чрезвычайно уязвимой к перебоям в энергосистеме, вызванным боевыми действиями.

В настоящее время Запорожская АЭС использует аварийные дизельные генераторы для обеспечения охлаждения шести остановленных реакторов и поддержания других критически важных систем ядерной безопасности.

Последняя потеря внешнего электроснабжения еще раз подчеркивает чрезвычайную уязвимость электросети и постоянные угрозы ядерной безопасности во время войны,

– заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Он также в очередной раз призвал к сдержанности со стороны военных, чтобы предотвратить возникновение ядерной аварии на крупнейшей атомной электростанции Европы.

Напомним, ранее МАГАТЭ сообщало, что вблизи временно оккупированной Запорожской АЭС ввели локальное прекращение огня. Это было необходимо для ремонта критически важной линии электропередач и предотвращения риска ядерной аварии.