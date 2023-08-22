Представители МАГАТЭ слышали взрывы и стрельбу возле Запорожской АЭС

Россияне продолжают угрожать всему миру, держа под контролем Запорожскую АЭС. В МАГАТЭ отметили, что на прошлой неделе слышали взрывы и стрельбу возле станции.

Об этом говорится в отчете МАГАТЭ. Директор агентства Рафаэль Гросси отметил, что недавно эксперты фиксировали взрывы вблизи Запорожской АЭС.

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Возле ЗАЭС раздавались взрывы и выстрелы

Так, сильный взрыв был зафиксирован 14 августа, а выстрел 16 августа. Но это еще не всё. Еще один взрыв возле площадки Запорожской АЭС слышали в воскресенье 20 августа, а уже 21 августа их было 5. Правда, последние слышали вдали от станции.

В то же время эксперты продолжают проводить обход станции. Во время очередных проверок сотрудники МАГАТЭ не обнаружили взрывчатые вещества. Несмотря на это, они подтвердили, что на том же месте остаются мины, о которых стало известно раньше.

Сотрудники агентства ожидают, когда получат доступ к крышам 1, 2, 5 и 6 блоков. Там планируют провести в ближайшие дни инспекции.

В МАГАТЭ также рассказали о состоянии пруда-охладителя ЗАЭС. По имеющимся данным, его уровень продолжает снижаться. Ежедневно теряется по 1 сантиметру. В то же время в пруд поступает вода из Запорожской ТЭС.

Прокомментировали в агентстве вопросы выбросов радиоактивных веществ в окружающую среду. Его не произошло, хотя и была утечка воды на парогенераторе 4 блока Запорожская АЭС. Напомним, что в результате его перевели из режима горячей остановки на режим холодной. 4 блок начали переводить в режим холодной остановки 10 августа, когда произошла утечка воды.

Накануне Рафаэль Гросси уверял, что команда МАГАТЭ будет следить за переходом 4 блока в режим холодной остановки и 6 – в режим горячей остановки.

Заметим, что накануне русские военные проводили тренировки на Запорожской АЭС. Советник главы ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что враг превращает станцию в полигон для учений.

В сеть выложили видео. На нем можно увидеть, что оккупанты на камеру устраивают имитацию перестрелок, засад, буксировку своей техники. А также проводят эвакуацию раненых и отрабатывают другие элементы боевых действий.