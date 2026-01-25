Москва хочет разделить электроэнергию ЗАЭС между Украиной и Россией, – Politico

В Абу-Даби 23 –24 января состоялись трехсторонние переговоры с участием делегаций Украины, США и России. Среди ключевых тем обсуждения был контроль над Запорожской атомной электростанцией.

Об этом говорится в новом материале Politico.

Что предлагает Москва?

По словам американских чиновников, значительная часть переговоров на этой неделе была посвящена экономическим вопросам, а также контролю над Запорожской АЭС, которая с 2022 года находится под оккупацией российских войск.

Договоренностей достичь не удалось, однако Москва продвигает идею совместного использования Украиной и Россией электроэнергии, которую производит эта крупнейшая в Европе станция.

Обе стороны начинают представлять, что могут получить от мира – например, план экономического восстановления Украины или возможности для России заключать бизнес-сделки с Соединенными Штатами,

– рассказал один из американских чиновников.

По его словам, сейчас между Европой и Россией сохраняется глубокое недоверие, однако США стремятся создать условия для формирования новой парадигмы отношений, которая позволила бы постепенно восстанавливать доверие через реальную деэскалацию.

Важно! Следующий этап трехсторонних переговоров запланирован на воскресенье, 1 февраля.

Какую роль играет Запорожская АЭС?