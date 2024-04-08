Три прямых удара по Запорожской АЭС вызвали серьезное беспокойство в МАГАТЭ, хотя и обошлось без подрыва ядерной безопасности. Однако все же, к сожалению, в результате атаки один человек погиб.

В воскресенье, 7 апреля, Запорожская атомная электростанция подверглась трем прямым попаданиям в защитную оболочку реактора. Об этом с тревогой заявил Рафаэль Мариано Гросси, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

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ЗАЭС под прицелом

Гросси отметил недопустимость нападений на ядерные объекты, которые не должны становиться инструментом военных или политических игр. Он призвал военных воздержаться от действий, которые могут нарушить основные принципы защиты ядерных объектов.

Впервые с ноября 2022 года – после того, как я выдвинул 5 основных принципов, чтобы избежать серьезной ядерной аварии с радиологическими последствиями, – подтвердили: произошло по меньшей мере 3 прямые попадания в главные конструкции защитной оболочки реактора ЗАЭС. Этого не может быть,

– написал Гросси.

Известно об одной жертве и повреждениях на 6-м энергоблоке ЗАЭС, что, к счастью, не поставило под угрозу ядерную безопасность. Однако такие инциденты могут привести к критическим нарушениям системы защиты, акцентирует Гросси.

Международное агентство по атомной энергии продолжает внимательно следить за ситуацией на ЗАЭС, призывая к немедленному прекращению любых агрессивных действий в направлении ядерных объектов и требуя уважения к принципам ядерной безопасности.

Коротко о ситуации

7 апреля МАГАТЭ сообщило об атаке дронов на Запорожскую АЭС, контролируемую российскими войсками. Инцидент не привел к нарушению ядерной безопасности, но вызвал беспокойство из-за возможности подрыва системы защиты реактора.

Рафаэль Гросси заявил о трех прямых попаданиях в защитную оболочку реактора, констатировав серьезность ситуации. Он также упомянул о взрыве дрона на территории АЭС, произошедшем ранее в тот же день.

Российская корпорация "Росатом" обвинила Украину в обстреле АЭС и сообщила о трех пострадавших. В то же время Главное управление разведки Минобороны Украины отвергло причастность Киева к инциденту, подчеркнув, что Россия прибегает к имитационным ударам и преступным практикам.

В сообщении Гросси нет ни одного упоминания о России и том факте, что именно из-за этого государства – под угрозой вся ядерная безопасность мира. Генеральный директор МАГАТЭ фактически обращался к вселенной, призывая к прекращению огня.