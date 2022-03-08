Запорожская АЭС работает стабильно, ее охраняет несколько российских срочников, – Арестович

По словам Алексея Арестовича, Запорожская АЭС, которая находится под контролем оккупантов, работает в стабильном режиме. Охраняет атомную станцию небольшое количество военных, преимущественно это срочники.

Об этом внештатный советник главы Офиса Президента рассказал в комментарии.

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Они прячут глаза от жителей Энергодара, – Арестович

Преимущественно это – срочники. Они прячут глаза от жителей Энергодара, потому что им просто стыдно. А группировка, которая брала, это три батальона, где-то распылились по области,

– пояснил Арестович.

Арестович подчеркнул, что такими силами, которыми обладают оккупанты, невозможно удерживать такое пространство. Россияне оккупировали города, однако не знают, что с ними делать.

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