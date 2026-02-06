Россия активизировалась на ЗАЭС и хочет присоединить ее к своей сети, – ISW
- Россия пытается присоединить Запорожскую АЭС к своей энергосистеме, восстанавливая производство электроэнергии на станции.
- По данным ISW, планируются лицензирование деятельности оккупантов на ЗАЭС и завершение перехода на российскую организационную структуру.
Аналитики заметили очередную активность россиян на временно оккупированной Запорожской АЭС. Оккупанты хотят возобновить производство электроэнергии и подключить станцию к российской энергосистеме.
Об этом сообщил в своем отчете Институт изучения войны (ISW).
Что нового делают россияне на ЗАЭС?
Аналитики ISW заметили, что Россия пытается формализовать свою оккупацию Запорожской АЭС. В частности, 3 февраля исполняющий обязанности руководителя Верхне-Донского управления Ростехнадзора Андрей Тюрин посетил ЗАЭС. Тогда там обсуждали так называемые "ключевые вопросы эксплуатации и безопасности объекта".
Особое внимание оккупанты уделили лицензированию деятельности на станции. Как заявили в Ростехнадзоре, лицензию на эксплуатацию энергоблока №2 выдадут уже в течение марта 2026 года. Как напомнили аналитики, энергоблок №1 получил аналогичную лицензию еще в июне 2025 года.
А в декабре 2025 года оккупационная администрация ЗАЭС заявила о завершении перехода станции на "организационную структуру, типичную для российских атомных электростанций".
В течение прошлого года ISW наблюдала несколько признаков того, что усилия России по перезапуску ЗАЭС и подключению ее к российской энергосистеме приближаются к завершению,
– говорится в отчете.
Среди них ISW назвал развитие электроподстанций и ЛЭП на временно оккупированных территориях юга Украины, а также выдачу лицензий Ростехнадзора.
Последние заявления о Запорожской АЭС
По словам главы МИД Украины Сибиги, президент Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным. Отмечалось, что они могли бы обсудить вопросы контроля над Востоком Украины и Запорожской АЭС.
В то же время во время предыдущих трехсторонних переговоров в Абу-Даби Россия якобы предложила совместный контроль над ЗАЭС как компромисс.
Из-за российских обстрелов АЭС Украины министр энергетики Шмыгаль, сообщил, что Украина призвала приостановить членство России в Совете управляющих МАГАТЭ.