Россия активизировалась на ЗАЭС и хочет присоединить ее к своей сети, – ISW

Аналитики заметили очередную активность россиян на временно оккупированной Запорожской АЭС. Оккупанты хотят возобновить производство электроэнергии и подключить станцию к российской энергосистеме.

Об этом сообщил в своем отчете Институт изучения войны (ISW).

Что нового делают россияне на ЗАЭС?

Аналитики ISW заметили, что Россия пытается формализовать свою оккупацию Запорожской АЭС. В частности, 3 февраля исполняющий обязанности руководителя Верхне-Донского управления Ростехнадзора Андрей Тюрин посетил ЗАЭС. Тогда там обсуждали так называемые "ключевые вопросы эксплуатации и безопасности объекта".

Особое внимание оккупанты уделили лицензированию деятельности на станции. Как заявили в Ростехнадзоре, лицензию на эксплуатацию энергоблока №2 выдадут уже в течение марта 2026 года. Как напомнили аналитики, энергоблок №1 получил аналогичную лицензию еще в июне 2025 года.

А в декабре 2025 года оккупационная администрация ЗАЭС заявила о завершении перехода станции на "организационную структуру, типичную для российских атомных электростанций".

В течение прошлого года ISW наблюдала несколько признаков того, что усилия России по перезапуску ЗАЭС и подключению ее к российской энергосистеме приближаются к завершению,

– говорится в отчете.

Среди них ISW назвал развитие электроподстанций и ЛЭП на временно оккупированных территориях юга Украины, а также выдачу лицензий Ростехнадзора.

Последние заявления о Запорожской АЭС