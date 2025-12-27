Кремль повышает ставки: Путин дерзко троллит инициативы Трампа по ЗАЭС

"Ростехнадзор" выдал лицензию на эксплуатацию одного из энергоблоков оккупированной россиянами Запорожской АЭС. Таким образом Россия повышает ставки перед переговорами, ведь "мирный план" США предусматривает вопрос относительно этой атомной электростанции.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал корреспондент из Запорожья, уточнив, что в одном из пунктов США предлагают совместное управление ЗАЭС.

Смогут ли россияне запустить энергоблок?

По мнению корреспондента из Запорожья, такими действиями (выдача лицензии) и заявлениями России о якобы технической готовности энергоблока к работе, готовности "Росатома" к международному сотрудничеству глава Кремля троллит все стороны, которые приобщены к мирным переговорам, в частности Трампа.

Вся эта история с выдачей лицензии на энергоблок ЗАЭС – троллинговая реакция Путина на желание Трампа также поуправлять этой атомной электростанцией. Как можно эксплуатировать энергоблок, если уже четыре года не проводились регламентные ремонты?,

– размышляет корреспондент из Запорожья.

Он напомнил, что "Росатом" избежал санкций и продает ядерное топливо за границу. Однако, как подчеркнул корреспондент, вряд ли кто-то из стран захочет сотрудничать с ним. Россияне хвастаются, что на Запорожской АЭС вроде бы трудятся 5 тысяч сотрудников. Это, со слов корреспондента, не соответствует действительности.

Он рассказал, что согласно оценке тех, кто имеет контакт с атомной станцией, численность персонала сегодня составляет от 1 до 2 тысяч человек. Причем туда были завезены работники из ряда российских АЭС.

Он объяснил, что такими силами осуществить запуск нереально. На каждой станции персонал выращивается сразу же, обучаясь на этих агрегатах, пультах управления длительное время.

"Для того, чтобы дорасти до начальника смены АЭС, надо проработать 10 лет на энергоблоке. Только после этого человек может управлять. Завезенный персонал, который не знает конкретики относительно этих энергоблоков, модернизированных Украиной, ничего безопасного сделать не сможет", – убежден корреспондент.

