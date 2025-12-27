Таку думку в етері 24 Каналу висловив кореспондент із Запоріжжя, уточнивши, що в одному з пунктів США пропонують спільне керування ЗАЕС.

Чи зможуть росіяни запустити енергоблок?

На думку кореспондента із Запоріжжя, такими діями (видача ліцензії) і заявами Росії про нібито технічну готовність енергоблока до роботи, готовності "Росатома" до міжнародної співпраці очільник Кремля тролить всі сторони, які долучені до мирних переговорів, зокрема Трампа.

Вся ця історія з видачею ліцензії на енергоблок ЗАЕС – тролінгова реакція Путіна на бажання Трампа також покерувати цією атомною електростанцією. Як можна експлуатувати енергоблок, якщо вже чотири роки не проводились регламентні ремонти?,

– розмірковує кореспондент із Запоріжжя.

Він нагадав, що "Росатом" уникнув санкцій і продає ядерне паливо за кордон. Однак, як підкреслив кореспондент, навряд чи хтось з країн захоче співпрацювати з ним. Росіяни вихваляються, що на Запорізькій АЕС начебто трудяться 5 тисяч співробітників. Це, зі слів кореспондента, не відповідає дійсності.

Він розповів, що згідно з оцінкою тих, хто має контакт з атомною станцією, чисельність персоналу сьогодні становить від 1 до 2 тисяч людей. При чому туди були завезені працівники з низки російських АЕС.

Він пояснив, що такими силами здійснити запуск нереально. На кожній станції персонал вирощується одразу ж, навчаючись на цих агрегатах, пультах керування тривалий час.

"Для того, щоб дорости до начальника зміни АЕС, треба пропрацювати 10 років на енергоблоці. Тільки після цього людина може керувати. Завезений персонал, який не знає конкретики щодо цих енергоблоків, модернізованих Україною, нічого безпечного вдіяти не зможе", – переконаний кореспондент.

