Готовят провокации: оккупанты жестоко избили водолаза гидроцеха ЗАЭС

Россияне заставляют работников Запорожской АЭС осушить охлаждающие бассейны. Они пытают людей.

Об этом сообщили в Энергоатоме. Заметили, что захватчики совершают ядерный терроризм, но не хотят брать на себя ответственность.

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"Рашисты прибегают к силовому принуждению против украинских атомщиков. Сейчас они издевательствами и пытками заставляют работников гидроцеха станции придумывать обоснование необходимости осушения этих бассейнов для руководства ЗАЭС и ГП НАЭК "Энергоатом"", – написали в Энергоатоме.

Какую провокацию готовят россияне

Оккупанты жестоко избили водолаза гидроцеха ЗАЭС Андрея Гончарука. Муж получил многочисленные телесные повреждения. Его 29 июня госпитализировали в медучреждение Энергодара.

В Энергоатоме считают, что россияне готовят провокацию на захваченной Запорожской АЭС. Захватчики могут обвинить украинских атомщиков в том, что они хранят оружие на территории станции. Они уже начали задерживать работников и пытать их, чтобы те признались в преступлениях.

Что якобы еще в марте в бетонные чаши охлаждающих бассейнов на ЗАЭС они сбросили какое-то оружие – взрывчатку или снаряды,

– отметили в Энергоатоме.

Захватчики заставляют осушать охлаждающие бассейны, чтобы проверить чаши. Кроме этого, требуют остановить помпы, которые снабжают воду для систем безопасности энергоблоков. Из-за таких действий самая большая в Европе АЭС останется без охлаждения. Это будет угрожать ядерной безопасности.

Энергоатом предполагает, что оккупанты могут бросить в бетонные чаши взрывчатку, неразорванные снаряды, другое оружие и обвинить в этом работников ЗАЭС.

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Что происходит в Энергодаре

Российские убийцы оккупировали Энергодар в Запорожской области. Мэр города Дмитрий Орлов рассказал, что оккупанты захватили в плен сотни людей. Их удерживают в неволе в течение месяцев. К пленникам применяют электрический ток, чтобы заставить сознаться в разных "преступлениях". В частности, в обороне Энергодара.

Орлов сказал, что сначала россияне похищали только мужчин. Однако сейчас жертвами становятся женщины.

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