Утечка воды на реакторе ЗАЭС: эксперт по ядерной энергетике объяснила, чем это грозит

На одном из реакторов Запорожской АЭС случилась утечка воды в одном из механизмов. Там постепенно нарастают серьезные проблемы с различным оборудованием.

Об этом 24 Каналу рассказала независимый эксперт по ядерной энергетике Ольга Кошарная, прокомментировав информацию об утечке воды на ЗАЭС. Оккупационная администрация принимает ужасные решения, которые напрямую влияют на безопасность атомной электростанции.

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Есть ли риски радиоактивного загрязнения

Как рассказала Кошарная, утечка воды произошла из-за микротрещины на импульсном трубопроводе. Это свидетельствует о стремительной деградации оборудования. Оккупанты пренебрегают протоколами и правилами безопасности. И это в перспективе может создать серьезные проблемы.

Этот энергоблок с марта 2022 года находится в "горячей остановке". Он и в ремонте был. Но из-за ненадлежащего технического обслуживания, несоблюдение определенного химического состава в этой воде для охлаждения реакторов и другие проблемы идет стремительная деградация систем безопасности,

– объяснила эксперт по ядерной энергетике.

В последнем докладе МАГАТЭ по ЗАЭС сообщили, что там работает только 2000 человек. Большинство персонала с украинскими лицензиями выехали с оккупированных территорий. Теперь оккупанты направляют на Запорожскую АЭС персонал из российских атомных электростанций. Но они имеют опыт эксплуатации других типов реакторов.

Оккупационная администрация пошла на особо неадекватные решения. По данным источников, там начали переучивать персонал, который работал с турбинами, на операторов реакторных установок. Чтобы освоить эту профессию, нужно 10 лет обучения.

Радиационных последствий нет насчет этой утечки воды. Но риски возрастают. Поскольку там делают различные нерегламентные вещи, то много оборудования будет отказывать. В прошлом году они уже фактически потеряли три парогенератора. Те получили повреждения из-за несоблюдения регламента. Вот такая ситуация,

– рассказала Кошарна.

Напомним, недавно россияне разместили пушку вблизи 6 реактора Запорожской АЭС и ведут из нее огонь. OSINT-аналитики опубликовали фото и координаты.