Критически опасные действия, – Сибига об устроенном Россией блэкауте на Запорожской АЭС
- Запорожская атомная электростанция находится в режиме блэкаута, что угрожает ядерной безопасности.
- Россия разорвала соединение ЗАЭС с украинской энергосистемой, пытаясь подключить ее к российской сети; это противоречит международным протоколам ядерной безопасности.
Оккупированная россиянами Запорожская атомная электростанция уже почти три недели находится в режиме блэкаута. Сейчас ситуация на АЭС представляет угрозу ядерной безопасности.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу.
Сибига рассказал об угрозах для ЗАЭС
Андрей Сибига заявил, что Россия намеренно разорвала соединение Запорожской АЭС с украинской энергосистемой, чтобы принудительно протестировать подключение к российской сети.
По его словам, такого раньше не было в истории атомной энергетики.
Это не только попытка кражи мирного украинского атомного объекта. Несанкционированные действия российского "Росатома" нарушают международно признанные протоколы ядерной безопасности, противоречат украинской лицензии и непосредственно угрожают ядерным инцидентом,
– подчеркнул глава МИД.
Сибига отметил, что Москва пытается ввести в заблуждение МАГАТЭ и международное техническое и дипломатическое сообщество, перекладывая ответственность на других. На самом деле Россия сама атаковала и оккупировала мирный украинский атомный объект, разместила там свои войска и оружие, заминировала территорию и проводит технически неприемлемые эксперименты.
Дипломат подчеркнул, что для прекращения опасного блэкаута Россия должна немедленно остановить обстрелы и позволить восстановление линий электропередач. По его словам, Москва может сделать это в любой момент.
Мы призываем международное сообщество четко признать действия России и "Росатома" незаконными, неприемлемыми и критически опасными,
– написал Андрей Сибига.
Министр также призвал МАГАТЭ усилить давление на Москву, чтобы та прекратила любые технические эксперименты на станции и вернула ее законному владельцу – Украине.
Что сейчас происходит на Запорожской АЭС?
Вследствие российских обстрелов с 23 сентября Запорожская АЭС полностью отключена от внешнего электроснабжения. Сейчас станция обесточена и работает только благодаря дизель-генераторам.
1 октября МАГАТЭ официально подтвердило опасность ситуации, сложившейся на АЭС. Тогда агентство сообщало, что текущих запасов топлива хватит на 10 дней.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 6 октября сообщил, что в районе Запорожской АЭС зафиксировали несколько серий входящих и исходящих обстрелов. По данным агентства, два снаряда попали примерно в 1,25 километрах от периметра станции.