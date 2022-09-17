Запорожская АЭС снова подключена к энергетической сети Украины, – МАГАТЭ

Оккупированная россией Запорожская атомная электростанция вновь подключена к основной линии электропередач.

Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 17 сентября. Отмечают, что одну из четырех главных линий электропередачи отремонтировали.

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Украинская Запорожская атомная электростанция снова получает электроэнергию непосредственно из национальной сети после того, как инженеры отремонтировали одну из четырех главных внешних линий электропередач, поврежденных во время конфликта,

– говорится в сообщении МАГАТЭ.

По данным агентства, восстановленная линия 750 киловольтов вновь обеспечивает ЗАЭС электроэнергией, необходимой для охлаждения реактора и других функций безопасности.

После повторного подключения основной линии вчера днем ​​три резервных линии электропередачи снова находятся в резерве. Три других основных внешних линий электропередачи 750 кВ, которые были потеряны ранее во время конфликта, остаются отключенными,

– отмечают в МАГАТЭ.

Также в агентстве добавили, что все 6 реакторов ЗАЭС по-прежнему находятся в состоянии холодной остановки, но им необходимо питание для обеспечения основных функций безопасности.

Кратко об отключении блоков от сети

3 сентября Запорожская атомная электростанция (МАГАТЭ) потеряла связь с последней внешней линией электропередач.

Впервые отключение произошло 25 августа – оккупанты вели боевые действия в районе размещения Запорожской АЭС и вследствие этого произошло отключение воздушной линии ВЛ-750 кВ "Днепровская". Это был первый подобный инцидент и истории и именно поэтому украинские власти призвали вмешаться МАГАТЭ.

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