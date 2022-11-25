Удалось ли вернуть в работу все украинские АЭС после атаки: в МАГАТЭ прокомментировали

В результате ракетных ударов по Украине пришлось на время приостановить работу атомных реакторов на электростанциях. Через несколько дней энергетикам удалось стабилизировать ситуацию.

После массированных ракетных обстрелов 23 ноября и обесточивания большинства регионов Украины специалисты постепенно начали возвращать в работу энергоблоки на разных атомных станциях. В Международном агентстве по атомной энергетике прокомментировали, как работают украинские АЭС по состоянию на вечер 25 ноября.

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Все атомные станции имеют доступ к украинской сети

Как отметили в МАГАТЭ, все четыре украинских атомных электростанции уже подключены к энергосистеме и, очевидно, обеспечивают дома украинцев светом и теплом.

Все 4 атомные электростанции Украины снова имеют доступ к украинской национальной энергосети после полной потери электроснабжения на этой неделе (23 ноября – 24 канал),

– написали в организации.

Отметим, что речь идет о таких АЭС на территории нашего государства:

Запорожской АЭС в Энергодаре;

Южноукраинской АЭС в Южноукраинске;

Ровненской АЭС в Вараше;

Хмельницкой АЭС в Нетешине.

Кроме того, в МАГАТЭ отметили, что завершили недельную миссию экспертов по ядерной безопасности в Чернобыль и зону отчуждения в Киевской области. Напомним, это была третья экспертная миссия агентства на эти территории. В ее рамках международные энергетики также проверили работу 4 атомных электростанций.

Как Украина будет восстанавливать энергетическую инфраструктуру

Недавно Европейский банк реконструкции и развития одобрил пакет финансовой помощи для Украины. Более 370 миллионов евро от организации должны пойти на восстановление украинской энергетической инфраструктуры, в том числе атомных станций.

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