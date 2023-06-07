Ситуация на ЗАЭС может выйти из-под контроля: жителям Энергодара лучше покинуть город

После катастрофы на Каховской ГЭС жителей Энергодара призывают уехать из города. Ситуация на Запорожской АЭС может выйти из-под контроля в любой момент.

С таким предупреждением выступил заместитель городского главы Энергодара Иван Самойдюк. Он также дал некоторые рекомендации горожанам на будущее.

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Ситуация на ЗАЭС может измениться через секунду

Самойдюк подчеркнул, что за год оккупации ситуация на Запорожской АЭС не изменилась и оккупанты постоянно находятся на ее территории. Сейчас россияне откровенно не угрожают провокациями на электростанции, однако ее эксплуатация вызывает вопросы.

Откровенных угроз нет, но то, как эксплуатируется станция, из-за того, что там сделаны склады техники, боеприпасов – на территории станции, то понятно, что ситуация в любое время может выйти из-под контроля и быть критической,

– подчеркнул заместитель мэра.

Он посоветовал жителям Энергодара при любой возможности уехать из Энергодара и территорий вокруг него. Если люди не могут уехать сейчас, Самойдюк призывает держать собранными тревожные чемоданы, подготовить все документы, ценные вещи и средства выживания на первое время.

"Потому что если ситуация выйдет из-под контроля, то можем рассчитывать, что оккупанты будут обязаны и вынуждены дать "коридоры" для выезда населения с такой территории", – подчеркнул Самойдюк.

Какая ситуация на Запорожской АЭС после взрыва Каховской ГЭС