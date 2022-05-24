Запорожский титано-магниевый комбинат, принадлежавший Фирташу, вернули в собственность государства
Источник:САП
Олигарх Дмитрий Фирташ остался без одного из своих активов. Запорожский титано-магниевый комбинат решением суда стал собственностью государства.
Судебная эпопея по делу Запорожского титано-магниевого комбината завершилось. Правда, не так, как хотелось бы подсанкционному олигарху Дмитрию Фирташу.
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Комбинат вернулся в собственность государства
Верховный суд оставил решение предыдущих инстанций возвращения Запорожского титано-магниевого комбината в собственность государства без изменений. Таким образом, предприятие окончательно переместилось из списков активов олигарха Дмитрия Фирташа в списки государственных предприятий.
Таким образом, суд согласился с доводами прокурора и представителя Фонда государственного имущества Украины, как истца, которые были приведены в ходе судебного разбирательства, и отказал в удовлетворении кассационной жалобы компании "Толексис Трейдинг Лимитед",
– говорится в решении суда от 23 мая.
Благодаря решению суда имущественный комплекс комбината возвращен в государственную собственность целиком и безвозвратно.
Представители Дмитрия Фирташа дважды пытались обжаловать решение суда о возвращении комбината в собственность государства, но успеха не имели – олигарх потерял один из своих активов.
Напомним, в начале войны Дмитрий Фирташ просил разрешить ему уехать в Украину, чтобы встать на защиту своего государства. Сейчас он находится в Австрии, где пытается оспорить запрос США на его экстрадицию.
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