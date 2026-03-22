Огнем и железом: спецназовцы ГУР показали, как бьют врага на Запорожском направлении
- Разведчики уничтожают технику, укрытия и дроны российской армии.
- Украинским бойцам удается продвигаться в направлении в Запорожской области.
Украинские разведчики эффективно ликвидируют оккупантов на фронте, в частности на Запорожском направлении. Там спецназовцы ГУР в течение марта наносили сокрушительные удары по противнику.
Многие моменты боевых поражений удалось зафиксировать на видео, их показали на странице ГУР МО.
Как спецназовцы бьют оккупантов?
Успешные операции по уничтожению противника осуществляют пехотинцы, артиллеристы и специалисты по беспилотным системам.
В марте бойцы Департамента активных действий ГУР крушили технику, укрытия и дроны российской армии на Запорожском направлении. Происходила также активная ликвидация солдат страны-агрессора.
Уничтожение россиян на фронте: смотрите видео ГУР
Обратите внимание! В Запорожской области, согласно обновленным данным от Института изучения войны, украинским бойцам удается продвигаться в направлении Гуляйполя. В то же время представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин рассказал, что на Александровском направлении ВСУ блокируют продвижение россиян и восстанавливают контроль над отдельными территориями.
Что известно о других операциях разведчиков?
В феврале спецподразделение "Артан" ГУР провело важную наступательную операцию в районе Степногорска Запорожской области.
Недавно украинские силы ударили по российской логистике, в результате чего был выведен из строя железнодорожный паром "Славянин" и повреждено судно "Авангард". Оба использовались на Керченской переправе для перевозки военной техники, обеспечивающей потребности оккупационных сил.
К тому же боец спецподразделения ГУР "Артан" с позывным "Свят" поделился деталями одной из сложных операций на Донбассе. По его словам, группа из четырех военных смогла удержать стратегически важную позицию и ликвидировать несколько вражеских подразделений