Багато моментів бойових уражень вдалося зафіксувати на відео, їх показали на сторінці ГУР МО.

Як спецпризначенці б'ють окупантів?

Успішні операції зі знищення противника здійснюють піхотинці, артилеристи й фахівці з безпілотних систем.

У березні бійці Департаменту активних дій ГУР трощили техніку, укриття й дрони російської армії на Запорізькому напрямку. Відбувалася також активна ліквідація солдатів країни-агресорки.

Знищення росіян на фронті: дивіться відео ГУР

Зауважте! У Запорізькій області, згідно з оновленими даними від Інституту вивчення війни, українським бійцям вдається просуватися в напрямку Гуляйполя. Водночас речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин розповів, що на Олександрівському напрямку ЗСУ блокують просування росіян і відновлюють контроль над окремими територіями.

Що відомо про інші операції розвідників?

  • У лютому спецпідрозділ "Артан" ГУР провів важливу наступальну операцію в районі Степногірська Запорізької області.

  • Нещодавно українські сили вдарили по російській логістиці, унаслідок чого було виведено з ладу залізничний пором "Славянин" і пошкоджено судно "Авангард". Обидва використовувалися на Керченській переправі для перевезення військової техніки, що забезпечувала потреби окупаційних сил.

  • До того ж боєць спецпідрозділу ГУР "Артан" із позивним "Свят" поділився деталями однієї зі складних операцій на Донбасі. За його словами, група з чотирьох військових змогла втримати стратегічно важливу позицію та ліквідувати кілька ворожих підрозділів