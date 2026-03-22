Багато моментів бойових уражень вдалося зафіксувати на відео, їх показали на сторінці ГУР МО.
До теми ЗСУ відвоювали майже 400 квадратних кілометрів земель після блокування Starlink росіянам, – WSJ
Як спецпризначенці б'ють окупантів?
Успішні операції зі знищення противника здійснюють піхотинці, артилеристи й фахівці з безпілотних систем.
У березні бійці Департаменту активних дій ГУР трощили техніку, укриття й дрони російської армії на Запорізькому напрямку. Відбувалася також активна ліквідація солдатів країни-агресорки.
Зауважте! У Запорізькій області, згідно з оновленими даними від Інституту вивчення війни, українським бійцям вдається просуватися в напрямку Гуляйполя. Водночас речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин розповів, що на Олександрівському напрямку ЗСУ блокують просування росіян і відновлюють контроль над окремими територіями.
Що відомо про інші операції розвідників?
У лютому спецпідрозділ "Артан" ГУР провів важливу наступальну операцію в районі Степногірська Запорізької області.
Нещодавно українські сили вдарили по російській логістиці, унаслідок чого було виведено з ладу залізничний пором "Славянин" і пошкоджено судно "Авангард". Обидва використовувалися на Керченській переправі для перевезення військової техніки, що забезпечувала потреби окупаційних сил.
До того ж боєць спецпідрозділу ГУР "Артан" із позивним "Свят" поділився деталями однієї зі складних операцій на Донбасі. За його словами, група з чотирьох військових змогла втримати стратегічно важливу позицію та ліквідувати кілька ворожих підрозділів